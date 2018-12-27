15 tatil ne zaman? 2019 MEB iş takvimi yarıyıl, sömestr tatili tarihi!

Yeni yıla günler kala, sömestr tatili tarihi en çok araştırılanlar arasında dikkat çekiyor. Bir yandan sınavlara çalışan öte yandan ise 15 tatilde çeşitli hayaller kuran öğrenciler, '15 tatil ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabını merak ediyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde yarıyıl tatili tarihine değinirken sömestr hakkında çeşitli bilgileri sıraladık.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takvimine göre birinci eğitim ve öğretim dönemi 18 Ocak Cuma 2019 tarihinde sona erecek.

Karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatilini 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ KANAAT DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

15 TATİLDE BUNLARA DİKKAT!

ÇOCUĞUNUZU BAŞKALARININ ÖNÜNDE ELEŞTİRMEYİN

Çocuklar okul başarısı konusunda kardeşleri ve arkadaşları ile kıyaslanmamalıdır. Çocuklar olduğu gibi kabul edilmeli, onlardan kapasiteleri dışında, başaramayacakları işler beklenmemelidir. Kıyaslama ancak çocuğun kendisi ile yapılmalıdır. Çocuğun başardığı işleri örnek gösterilip, zayıf notlarını da düzeltebileceği ifade edilmelidir. Arkadaşlarının ya da başkalarının yanında onu eleştirmek, kötülemek onun kendisine olan saygısını zedeleyebilir. Çocukların başarısında ailelerin çocuklarının bireysel özelliklerini bilmeleri ve onlara en uygun öğrenim yöntemlerini uygulaması önemlidir. Aileler çocuklarının öğrenmekten ve çalışmaktan zevk alma duygularını geliştirmenin yollarını aramalıdır.

ÇOCUĞUNUZUN DİNLENMESİNE VE EĞLENMESİNE İZİN VERİN

Yarıyıl tatili diğer döneme başlamadan dinlenme ve hazırlanmayı kapsar. Tatil başında, okulun başlamasına daha çok zaman vardır, sonlara doğru ise hiç bir hazırlık yetişmez, bundan sonraki çabanın anlamsız olduğunu düşünülür. Tatil başından sonuna; "ders çalış, eksiğini kapat, ödevini yap, bilgisayarı kapat, kitap oku" gibi sözler söyleyip, bağırıp, eleştirmek genellikte bir işe yaramadığı gibi çocuğun ailesinden uzaklaşmasına, söylenenleri umursamamasına, umutsuz, bezgin ve mutsuz olmasına yol açar.

ÇOCUĞUNUZU HER KOŞULDA SEVDİĞİNİZİ VE ONA DEĞER VERDİĞİNİZİ HİSSETTİRİN

Anne ve babalar çocuklarını her zaman ve her durumda koşulsuz olarak sevdiklerini, kabul ettiklerini ve değer verdiklerini hissettirmelidir. Böylece çocuklar, karnelerinde notların anne ve babalarının onlara duydukları sevgi, güven, kabul ve değeri asla değiştirmeyeceğinin bilincinde olurlar.