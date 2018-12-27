AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 1. dönem AÖL Açık Lise sınav soruları ve cevapları yayımlandı! MEB sorgulama

AÖL sınav sonuçları konusunda son viraja girildi. 8-9 Aralık 1. dönem Açıköğretim Lisesi sınavlarına katılım gösteren on binlerce öğrenci, MEB'in yapacağı açıklamayı bekliyor. 'AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arayan öğrenciler, arama motorları üzerinden sorgulamalarını yapıyor. Peki, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının en geç yarına kadar açıklanması bekleniliyor.
Konuya yönelik olarak MEB'den resmi bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin AÖL sonuçları beklentisi artış gösterdi.
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Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise sınavlarının ertesi haftasında AÖL soruları ve cevaplarını yayımladı.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2018-2019 AÖL ikinci yönem yeni kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 tarihi ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.