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açıklandı mı? 2018 1. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı! sorgulama

konusunda üzerinden sorgulamalar büyük artış gösterdi. 8-9 Aralık tarihlerinde tarafından düzenlenen Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavlarına katılım gösteren on binlerce, MEB'in yapacağı 'AÖL sınav sonuçları açıklandı' açıklamasına kilitlendi. Peki, ne zaman açıklanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 11:53
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 1. dönem AÖL Açık Lise sınav soruları ve cevapları yayımlandı! MEB sorgulama

AÖL sınav sonuçları konusunda son viraja girildi. 8-9 Aralık 1. dönem Açıköğretim Lisesi sınavlarına katılım gösteren on binlerce öğrenci, MEB'in yapacağı açıklamayı bekliyor. 'AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arayan öğrenciler, arama motorları üzerinden sorgulamalarını yapıyor. Peki, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının en geç yarına kadar açıklanması bekleniliyor.

Konuya yönelik olarak MEB'den resmi bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin AÖL sonuçları beklentisi artış gösterdi.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise sınavlarının ertesi haftasında AÖL soruları ve cevaplarını yayımladı.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2. DÖNEM YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

2018-2019 AÖL ikinci yönem yeni kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 tarihi ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 1. dönem AÖL Açık Lise sınav soruları ve cevapları yayımlandı! MEB sorgulama
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