AÖL sınav sonuçları 2018 nasıl sorgulanır? MEB ile 1. dönem Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı!

AÖL sınav sonuçları konusunda son viraja girildi. 8-9 Aralık 1. dönem Açıköğretim Lisesi sınavlarına katılım gösteren on binlerce öğrenci, MEB'in yapacağı açıklamayı bekliyor. 'AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arayan öğrenciler, arama motorları üzerinden sorgulamalarını yapıyor. Peki, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Açık Lise 1. dönem sınavlarının açıklandığını duyurdu. Böylelikle on binlerce öğrencinin merakla araştırdığı 'AÖL sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıtını bulmuş oldu.

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AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise sınavlarının ertesi haftasında AÖL soruları ve cevaplarını yayımladı.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2. DÖNEM YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

2018-2019 AÖL ikinci yönem yeni kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 tarihi ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2019 AÖL İŞ TAKVİMİ AÇIKLANDI

AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.