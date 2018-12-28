e Okul giriş ekranı ile 1. dönem sınav sonuçları görüntüle! 2018 e-Okul VBS ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları burada!

2007 yılından bu yana aktif kullanılan e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile öğrenciler, yazılı sınav notlarını, devamsızlık ve ders programı bilgilerini öğrenebiliyor. Öğrencilerin yanında veliler de çocuklarının yazılı ve sözlü sınav notlarını, devamsızlık bilgilerini ve ders programlarını e Okul giriş ile görüntüleyebiliyor. Peki, e Okul giriş ekranına nasıl ulaşılır? İşte detaylar

E OKUL VBS GİRİŞ 2018

e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girilmeli. Adrese girdikten sonra sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi bölümündeki istenen bilgilerin doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Sağ kısımda bulunan "Öğrenci T.C. Kimlik Numarası" ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girildikten sonra ikinci aşama ekrana gelecek.

Öğrencinin kimlik bilgileri ve okuluna ilişkin bilgiler sorgulandığı 2018 e-okul ikinci aşamada öğrencinin doğum günü, nüfusa kayıtlı olunan yer, cilt no, aile sıra no ve eğitim görülen şube gibi bilgilerin girilmesi gerekiyor. Bilgiler eksiksiz ve doğru girildikten sonra öğrencinin fotoğrafı da seçilince ekran açılacak.

E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL GİRİŞTE YENİ SİSTEM

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı.

Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz.

MEBBİS E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL NEDİR?

e-Okul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi yazılımıdır.

Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içerir.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-Okul Ders Programı : e-?kul ders programı, ders başlangıç ve bitiş s??tleri, derslere giren öğretmen bilgileri haftalık ders programı ,

D?vamsızlık Bilgileri : 2018- 2019 eğitim öğretim yılı dön?m içinde özürlü ve özürsüz dev?msızlıkl?r ,

E Okul Not Bilgileri : Öğrencinin ?kulda ?ldığı sın?v, proje ve performans b?lirl?m?y? yönelik çalışmalarla ilgili pu?nl?r. Karne s?nuçlarının açıklanmasına günler kala e Öğrenci Karnesi ve notl?rını da e-Okul Veli sisteminde öğrenebiliyor.

Öğr?nci TC Kimlik No : İçişl?ri Bakanlığı, Nüfus ve V?t?nd?şlık İşl?ri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır. TC Kimlik No bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır .Veliler öğrencilerin karne notlarını e-okul s?yf?sınd? öğreniy?rlar.

Öğrenci Okul No : Okula kayıt sırasında verilen numaradır. Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunm?kt?dır. Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinm?si gerekir.

E-Okul Giriş : e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne öğrenci, veli, yönetici ve öğretmenlerin nasıl eokul giriş yapacağınızı öğrenmek için E-Okul Giriş sayfasını ziyaret ?d?bilirsiniz.

E-K?yıt : Evraksız, bağışsız E Kayıt işlemleri, sın?vsız öğrenci ?rtaöğretim kurumları ekayıt işl?ml?ri için E-Kayıt linkini takip edebilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemi; ebeveynlerin her zaman çocuklarının eğitim durumlarını takip altında tutulabilmesini hedefler. Çünkü bu sistem ile ebeveynler sadece internet sayesinde herhangi bir okulda eğitim alan çocuklarının ders notlarına, devamsızlıklarına, yıl içinde verilen ödevlerini yapıp yapmadıklarına, haftalık ders programlarına, sağlık problemlerine gibi eğitim sürecine ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilirler.