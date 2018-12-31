2049 nitelik kodu ne anlama gelir?

Kamu kadrolarında istihdam edilmek üzere başvuru yapmak için KPSS'ye giren ve bu sınavda başarılı olduğu takdirde bir sonraki adım için hak kazanan adayların kılavuz incelemesi yaparken gördüğü ve hakkında araştırma yaptığı konulardan bir tanesi olan 2049 koduyla alakalı adayların en çok merak ettiği konu başlıkları şu şekilde: 2049 nitelik kodu nedir? 2049 nitelik kodu ile alım yapan kurumlar hangileridir? 2049 nitelik kodu ile alakalı detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KPSS sınavında belirli oranda başarı gösterip tercih yapmaya hak kazanan adayların tercih listesini oluştururken karşılaştıkları kodlarla alakalı araştırma yapıyorlar. Hangi kodu ne anlama geldiği ve söz konusu kod ile alım yapan kurumların ne gibi şartlar talep ettiği, yapılan araştırmaların başında geliyor.

2049 nitelik kodu bulunan kadrolara kimlere başvuru yapabilir?

2049 nitelik kodu, kamu personeli adaylarının hangi bölümden mezun olmaları gerektiğini ifade eder. 2049 nitelik kodunun bulunduğu kadrolar için başvuruda bulunacak adayların ortaöğretim düzeyindeki eğitim kurumlarının imam hatip alanı ve dallarından mezun olması gerekir. Yani bu kod ortaöğretim düzeyinde eğitim görmüş adaylar için tahsis edilmiştir. Bununla birlikte bu kodun yer aldığı kadrolara başvuruda bulunmak için adayların imam hatip alanı ve dallarından birinden mezun olması gerekir.