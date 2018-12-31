3173 nitelik kodu ne anlama gelir?

Kamu kadrolarında istihdam edilmek üzere başvuru yapmak için KPSS'ye giren ve bu sınavda başarılı olduğu takdirde bir sonraki adım için hak kazanan adayların kılavuz incelemesi yaparken gördüğü ve hakkında araştırma yaptığı konulardan bir tanesi olan 3173 koduyla alakalı adayların en çok merak ettiği konu başlıkları şu şekilde: 3173 nitelik kodu nedir? 3173 nitelik kodu ile alım yapan kurumlar hangileridir? 3173 nitelik kodu ile alakalı detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KPSS sınavında belirli oranda başarı gösterip tercih yapmaya hak kazanan adayların tercih listesini oluştururken karşılaştıkları kodlarla alakalı araştırma yapıyorlar. Hangi kodu ne anlama geldiği ve söz konusu kod ile alım yapan kurumların ne gibi şartlar talep ettiği, yapılan araştırmaların başında geliyor.

3173 nitelik kodu bulunan kadrolara kimlere başvuru yapabilir?

Nitelik kodu, kamu personeli olarak istihdam edilmek isteyen adayların tercih yapacaklar bölüme göre belirlenmiş olan ve adayların taşımaları gereken özellikleri ifade eden kısa kodlardır. Bu kodlar bir tanesi olan 3173 nitelik kodu, kamu personeli adaylarının hangi bölümden mezun olmalarını gerektiğini ifade eder. 3173 nitelik kodunun kılavuzdaki açıklaması "Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak" şeklindedir. Yani belirtilen bu bölümde eğitim görmüş ve diploma almaya hak kazanmış adayların tümü bu nitelik kodunun bulunduğu kadrolar için başvuruda bulunabilirler.