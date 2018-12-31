4177 nitelik kodu ne anlama gelir?

Kamu kadrolarında istihdam edilmek üzere başvuru yapmak için KPSS'ye giren ve bu sınavda başarılı olduğu takdirde bir sonraki adım için hak kazanan adayların kılavuz incelemesi yaparken gördüğü ve hakkında araştırma yaptığı konulardan bir tanesi olan 4177 koduyla alakalı adayların en çok merak ettiği konu başlıkları şu şekilde: 4177 nitelik kodu nedir? 4177 nitelik kodu ile alım yapan kurumlar hangileridir? 4177 nitelik kodu ile alakalı detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KPSS sınavında belirli oranda başarı gösterip tercih yapmaya hak kazanan adayların tercih listesini oluştururken karşılaştıkları kodlarla alakalı araştırma yapıyorlar. Hangi kodu ne anlama geldiği ve söz konusu kod ile alım yapan kurumların ne gibi şartlar talep ettiği, yapılan araştırmaların başında geliyor.

4177 nitelik kodu bulunan kadrolara kimlere başvuru yapabilir?

4177 nitelik kodu kamu personeli olarak istihdam edilecek olan adaylardan hangi programdan mezun olmalarının beklendiğini ifade eder. Bu kodun açıklaması kılavuzda şu şekilde yapılmıştır: "Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak". Yani bu nitelik kodunun yer aldığı kadrolar için başvuru yapacak adayların mezun olmaları gereken bölüm yukarıda da belirtildiği üzere Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarından bir tanesidir.