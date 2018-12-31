6506 nitelik kodu ne anlama gelir?

Kamu kadrolarında istihdam edilmek üzere başvuru yapmak için KPSS'ye giren ve bu sınavda başarılı olduğu takdirde bir sonraki adım için hak kazanan adayların kılavuz incelemesi yaparken gördüğü ve hakkında araştırma yaptığı konulardan bir tanesi olan 6506 koduyla alakalı adayların en çok merak ettiği konu başlıkları şu şekilde: 6506 nitelik kodu nedir? 6506 nitelik kodu ile alım yapan kurumlar hangileridir? 6506 nitelik kodu ile alakalı detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KPSS sınavında belirli oranda başarı gösterip tercih yapmaya hak kazanan adayların tercih listesini oluştururken karşılaştıkları kodlarla alakalı araştırma yapıyorlar. Hangi kodu ne anlama geldiği ve söz konusu kod ile alım yapan kurumların ne gibi şartlar talep ettiği, yapılan araştırmaların başında geliyor.

6506 nitelik kodu bulunan kadrolara kimlere başvuru yapabilir?

Nitelik kodu, kamu personeli olarak istihdam edilmek isteyen adayların tercih yapacaklar bölüme göre belirlenmiş olan ve adayların taşımaları gereken özellikleri ifade eden kısa kodlardır. Bu kodlar bir tanesi olan 6506 nitelik kodu, adayların B sınıf ehliyete sahip olmaları gerektiğini ifade eder. Bu kodun açıklaması kılavuzda şu şekilde yapılmıştır: "B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak". Yani bu nitelik kodunun bulunduğu kadrolara B sınıfı sürücü belgesine sahip olan adayların tümü başvuruda bulunabilir.