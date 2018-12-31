Adil Kullanım Kotası (ATN) nedir?

Evinizde yüksek çözünürlükte bir film izlerken bir anda filmin donmaya başladığını düşünün ve filmi tekrar başlattığınızda kalitenin bir anda en düşük kalite olduğunu gördünüz. Sizin sınırsız diye almış olduğunuz internet paketinizin aslında hız sınırlandırmalı bir paket olduğunu öğrenmiş bulunuyorsunuz. Tabi bu durumu servis sağlayıcınızdan gelen bir Sms ya da mail ile de öğrenebilirsiniz. Bu mesaj genellikle kotanızın dolduğunun ve aslında bir sonra ki aya kadar internet hızınızın düşürüldüğünü yazmaktadır.

Aslında AKN bir hız kontrol uygulamasıdır. Araçların yollarda nasıl trafik oluşturduğunu düşünün. İnternet paketinizi bir araba olarak düşünürsek devletin size belirli bir yolda ayda sadece 10 kere geçiş hakkı verdiğini varsayalım. Siz bir ay içerisinde o yoldan 11. Geçişi yaparken plakanız tanımlanıp hızınızın sadece 30 km/h olduğunu ve sadece sağ şeritten gidebildiğinizi düşünün. Aslında can sıkıcı fakat sizin gibi geçiş kotasını doldurmuş diğer araçları da düşünürsek tarfiğin ne kadar rahatlayacağını söyleyebiliriz.

Bu durumda o yoldan geçiş hakkını doldurmamış araçlar yeterince hızlı geçerek yolu rahat rahat kullanabilmekte ve trafik olabildiğince azalmakta. İşte AKN de tam olarak bunu hedeflemekte. İnternet trafiğini dengede tutmak ve bütün kullanıcılara adil bir hız değeri sunmak. Altyapılarımızın uygun olmadığı ve herkesin aynı hızı desteklemediği sistemde aslında AKN zaman zaman gerekli olabilmekte.

AKN servis sağlayıcılarının tek elinde olmasa ve gerçekten adil olarak kullanılsa bizce gerekli bir uygulama fakat servis sağlayıcıları bu drumu lehlerine çevirip sınırsız diye sattıkları paketlerden daha fazla para kazanmakta. Aslında gece 2 ile sabah 8 arasında yapılan internet kullanımı AKN'ye dahil değil fakat çoğu internet kullanıcısında o saatler arasında internetleri aktif değil.