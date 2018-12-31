Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın çeşitli vardır. Bu sınav çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

KPSS Lisans (Genel Yetenek (GY), Genel Kültür (GK) – Eğitim Bilimleri (EB)

KPSS Lisans (Alan Bilgi Testi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi(ÖABT)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS)

KPSS Önlisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim (Lise mezunları için – ortaöğretim düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

KPSS'ye başvuru yapıp sınav ücretini yatıran kamu personeli adaylar için süreç sınav tarihi beklemek devam eder. Adaylar sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından birtakım belgeleri temin etmeli, sınava girerken bu belgelerini yanlarında bulundurmalıdır. Bu belgelerden biri de KPSS giriş belgesidir. Sınav esnasında bu belgeyi yanında bulundurmayanlar sınava alınmazlar. Bu sebepten ötürü adayların bu belgenin teminine önem vermesi gerekiyor.

KPSS giriş belgesi nereden alınır?

KPSS giriş belgesinin internet üzerinden temin edilmesi oldukça kolaydır. KPSS giriş belgesini temin etmek isteyen adayların ilk olarak yapmaları gereken https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden aday işlemleri sistemine girmektir. Adaylar siteye giriş yaptıktan sonra sisteme isterlerse e-devlet vasıtasıyla isterlerse de AİS şifreleri ile giriş yapabilirler.

Bununla birlikte sınav giriş belgesi ÖSYM başvuru merkezlerinden de temin edilebilir. Ancak sınav dönemlerinde bu merkezlerde yoğunluk olması dolayısıyla en sağlıklı yöntem belgenin internet üzerinden temin edilmesidir. İnternet üzerinden yapılan işlem aynı zamanda zamandan büyük ölçüde tasarruf edilmesini sağlar. Bu yüzden adaylara belgenin çıktısını internetten almaları önerilir. Yine de belgesini ÖSYM merkezlerinden birinden temin etmek isteyen adayların ÖSYM merkezlerinden birine gitmeden önce büroların çalışma saatleri hakkında bilgi edinmesi gerekir.