ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücretleri ne kadardır?

Polisler gerek sınav merkezine girecek olan kişilerin üstünü aramak, sınav merkezinin güvenliği sağlamak ve sınav evrakları nakil edilirken meydana gelmesi muhtemel problemlerin önüne geçmek amacıyla görev alırken polislerin bu görevleri yerine getirmek üzere aldıkları ücret merak ediliyor. ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücretlerini ne kadar sorusunu yanıtlayarak bu merakı gidermek üzere bu içeriği derledik.

2019 yılı itibarıyla ÖSYM tarafından uygulanan sınavlar için özellikle sınav evraklarının kent içine nakil edilmesine refakat ederek evrakların güvende olması adına hizmet veren polislerin maaşında artışa gidildi. Bu polislerin aldıkları ücret önceden 850 göstergeden ödenirken yeni düzenlemeyle birlikte ücretler 1200 gösterge üzerinden hesaplanacak.

Bu kapsamda önceden net olarak 77 Türk Lirası olarak ödenen sınav merkezinde güvenliği sağlama için görevi için artık polis 109 Türk Lirası tutarında ödeme yapılacak.