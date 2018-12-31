Üniversiteliye tek tıkla burs

BUGÜN NELER OLDU

Kredı Yurtlar Kurumu'nun (KYK) hizmet ağının online yapıya taşınmasıyla öğrencilerin burs, kredi ve yurt işlemleri elektronik ortama aktarılmış oldu. Böylece zaman kaybının ve ekstra masrafların önüne geçildi. Şimdi de KYKNET'e eklenecek 'Kredi-Burs Modülü' ile artık burs ve kredi talebinde bulunan öğrenciler işlemlerini tek tıkla takip edebilecek. Önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek uygulama, 4 milyon 200 bin öğrencinin hayatını kolaylaştıracak. Test aşamasındaki modülün uygulamaya geçmesiyle birlikte öğrenciler burs ve öğrenim kredisi başvuruları ile öğrenim kredisinden bursa geçiş işlemlerini tek tıkla halledebilecek.