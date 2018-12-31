Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > Üniversiteliye tek tıkla burs

Üniversiteliye tek tıkla burs

BETÜL USTA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018
Üniversiteliye tek tıkla burs
Kredı Yurtlar Kurumu'nun (KYK) hizmet ağının online yapıya taşınmasıyla öğrencilerin burs, kredi ve yurt işlemleri elektronik ortama aktarılmış oldu. Böylece zaman kaybının ve ekstra masrafların önüne geçildi. Şimdi de KYKNET'e eklenecek 'Kredi-Burs Modülü' ile artık burs ve kredi talebinde bulunan öğrenciler işlemlerini tek tıkla takip edebilecek. Önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek uygulama, 4 milyon 200 bin öğrencinin hayatını kolaylaştıracak. Test aşamasındaki modülün uygulamaya geçmesiyle birlikte öğrenciler burs ve öğrenim kredisi başvuruları ile öğrenim kredisinden bursa geçiş işlemlerini tek tıkla halledebilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteliye tek tıkla burs
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN