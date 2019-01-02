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2019 sınavı ne zaman yapılacak? ile 2019

Devlet memuru olabilmenin hayalini kuran bireyler, 2019 sınavı hakkında araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Memuriyet amacı ile ortaöğretim (lise), önlisans ve lisans mezunu yurttaşlar, 'nın 2019 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi ile bu yıl içerisindeki !

Giriş Tarihi: 2.1.2019 16:05
2019 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile KPSS sınav tarihleri 2019

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen bireyler, 2019 itibari ile KPSS sınav tarihleri hakkında araştırmalarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin 2019 sınav takvimini açıklaması ile 'KPSS sınavı ne zaman yapılacak?' sorusu da öne çıkanlar arasına yerleşti. Peki, 2019 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri Kamu Personel Seçme Sınavı hakkında merak edilenler...

KPSS SINAV TARİHLERİ 2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik(Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri) oturumu 14 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek, ilgili sınavın başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak ve sınav sonuçları ise 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek, ilgili sınavın başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak ve sınav sonuçları ise 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi 2. gün oturumları 21 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek, ilgili sınavın başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak ve sınav sonuçları ise 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS öğretmenlik alan bilgisi ÖABT oturumu 28 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek, ilgili sınavın başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak ve sınav sonuçları ise 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Bu yıl içerisinde KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavları gerçekleşmeyecek, ilgili sınavlar 2020 yılında düzenlenecek.

KPSS A GRUBU KADROLAR NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

KPSS B GRUBU KADROLAR NEDİR?

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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2019 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile KPSS sınav tarihleri 2019
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