AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF ile güz dönemi final sınavları giriş belgesi

Ocak ayına girmemiz ile beraber AÖF final sınavları maratonu da başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kapsamında güz dönemi final sınavları için geri sayım sürüyor. 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde ülke genelinde gerçekleşecek sınavlar öncesinde adaylar 'AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Sınav giriş yerleri ile beraber AÖF sınav giriş belgesi de arama motorları üzerinden en çok sorgulanan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Haberimizin detaylarından Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınavlarına ilişkin süreci takip edebilirsiniz.

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12-13 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan AÖF final sınavlarının sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz sınavlar göz önüne alındığında, sınav giriş belgelerinin en geç 10 Ocak Perşembe gününe kadar açıklanması bekleniyor.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

-Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

-Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

-Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

-Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

-Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

-Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

-Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

-Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

-Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

-Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.