YÖK doktora burslarını artırdı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Türkiye için öncelikli 100 tematik alanda 2 bin kişi için sağlanan '100/2000 YÖK Doktora Bursu'nun miktarını artırdı. 2017'de aylık bin 800, 2018'de ise 2 bin TL olan bursun Mart 2019'dan geçerli olmak üzere 2 bin 250 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Yükseköğretim tarihinde ilk olma özelliğini taşıyan ulusal ölçekli doktora programının yeni dönem başvuruları 11 Ocak 2019'a kadar sürecek. Daha önce iş dünyasından gelen talepleri dikkate alarak program kapsamında çalışan doktora öğrencilerine de burs vermeye başlayan YÖK, bu kapsamdaki burs miktarını da 550 TL'ye yükseltti. Öte yandan, her bir çağrıda 100 öncelikli alanda güncellemeye giden YÖK, 100/2000 YÖKDoktora Burs Programı'nın 5'inci çağrı döneminde de ilgili paydaşlarla yaptığı çalışmalar sonucunda desteklenecek yeni alanları belirledi. Yeni alanlar arasında akıllı enerji sistemleri, bitki genetiği, kuantum programlama, nükleer enerji, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, uzay ve havacılık mühendisliği de bulunuyor.