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ne zaman başlıyor? yarıyıl tatilini duyurdu

Ocak ayının ilk haftasını geride bırakacağımız bu günlerde öğrenciler ve veliler " ne zaman" sorusunu internet üzerinden araştırıyor. Tatil planı yapan öğrenciler ve aileleri için 'den yarıyıl tatiline ilişkin açıklama geldi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih haberimizde.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 14:36
15 tatil ne zaman başlıyor? MEB yarıyıl tatilini duyurdu

Eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl tatili çin sayılı zamanlar kaldı. Öğrenciler ve velilerin tatil planları yapmak için internet üzerinden 15 tatil ile ilgili detayları araştırıyor. Sömestir tatili bu yıl hangi tarihte başlayacak ve kaç gün sürecek sorusuna MEB çalışma takvimi cevap oluyor. İşte 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabı…

YARIYIL TATİLİ 18 OCAK'TA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestr tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak. 16 Gün sürecek ve 4 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

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15 tatil ne zaman başlıyor? MEB yarıyıl tatilini duyurdu
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