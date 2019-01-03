MEB'in yaygın eğitim kurslarına rekor katılım

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 81 il ve ilçede Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı 992 halk eğitimi merkezi ve 22 olgunlaşma enstitüsü olmak üzere bin 14 kurumun faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Bu kurumlarda 3 bin 270 yaygın öğretim kurs programıyla ücretsiz eğitimler düzenlendiğine değinen Denemeç, "Bu kapsamda 2017 yılında açılan 339 bin 645 kursa 7 milyon 34 bin 152 kursiyer katılmıştı. Toplumda oluşan hayat boyu öğrenme bilinci ve farkındalığı neticesinde 31 Aralık 2018 itibarıyla açılan 429 bin 13 kursa, 8 milyon 292 bin 729 kursiyer katıldı. Böylece 2017 yılına oranla yüzde 18'lik artış yakalandı." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından okuma yazma kursları, hijyen eğitimi, bağımlılıkla mücadele eğitimi, bilgisayar işletmenliği, yabancı dil eğitimleri, spor, giyim üretim teknolojisi, sağlık, müzik ve gösteri sanatları, el sanatları teknolojisi başta olmak üzere 3 bin 270 kurs programının düzenlendiğine işaret eden Denemeç, "Böylece vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerinin yanı sıra mesleki bilgi ve becerileri artırılmaya çalışılmaktadır." ifadesini kullandı.

Hayat boyu öğrenmede 3 kata yakın artış

Reha Denemeç, ulusal ve uluslararası proje ve protokollerle de toplumda hayat boyu öğrenme kültürünü artırıcı çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Bu gelişmelerin ülkenin hayat boyu öğrenmeye katılım oranı performansını olumlu etkilediğine dikkati çeken Denemeç, şunları kaydetti:

"Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, 25-64 yaş nüfusunda, 2008 yılında Türkiye'nin yüzde 2,1 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranı, 2017 yılına gelindiğinde yüzde 5,8'e yükseldi. Böylece hayat boyu öğrenmeye katılımda 3 kata yakın artış yakalandı. Bu kapsamda Türkiye, veriye dahil edilen ülkeler arasında en fazla artışa sahip ülkelerden biri oldu."

Denemeç, 2019'da da hayat boyu öğrenmeye katılım oranının daha fazla artırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.