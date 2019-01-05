2019 VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs sonuçları açıklandı, sorgulama sürüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019 burs sonuçları için kurumdan yapılan açıklamada adayların gerekli bilgileri girerek sorgulama işlemlerini yapabilecekleri ifade edildi. 2018-2019 öğretim yılı yükseköğretim bursu başvuru sonucu 2019'un ilk günlerinde açıklandı. İşte sonuçlarla ilgili detaylar…

Hak kazanmaları halinde aylık 250 TL maddi destek alacak olan öğrenciler, kurumun yapacağı açıklamaları sorgulamaya devam ediyor.

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA

Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN KRİTİK BİLGİ

VGM burs başvuru sonuçları, lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) açıkladığı burs sonuçlarının ardından duyuruldu. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrencilerin de bu burstan faydalanabilecekleri belirtildi. Öte yandan sonuçlar, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü yetkili personeli, bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvuru yapan adayı arayabilecek.