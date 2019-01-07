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15 tatil ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman kapanacak? 'den açıklama!

Yeni yılın ilk haftası geride kalırken milyonlarca öğrenci de '15 tatil ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Öğrenciler okullarında son sınavlarına çalışırken, veliler de çocukları ile tatil programı yapabilmek için okulların ne zaman kapanacağı konusunu araştırıyor. 'ndan karne tatili olarak da bilinen hakkında açıklama gelirken, 2019 iş takvimi de duyuruldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte konuya dair merak edilenler.

Giriş Tarihi: 7.1.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 11:50
15 tatil ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman kapanacak? MEB'den açıklama!

Ocak ayının ortalarına yaklaşırken okulların kapanış tarihi ile karne tatili oldukça merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli için oldukça önemli olan 15 tatil, hem dinlenme hem de hep beraber tatil anlamını taşıyor. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde açıklamasının ardından sömestr tatilinin ne zaman olacağı netleşmişti. Peki, karne tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018-2019 birinci eğitim ve öğretim dönemi 18 Ocak 2019 günü son bulacak ve karnelerini alan öğrenciler için sömestr tatili 21 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci dönem olarak da bilinen ikinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma son bulacak.

15 TATİLDE NELER YAPILMALI?

Öğrencilerimiz uzunca geçen bir çalışma dönemini geride bırakarak tatil heyecanını hissetmeye başladılar. Tatili yalnızca dinlenme ve eğlenmeye ayırmak yerine her öğrencimiz öncelikle kendine uygun bir planlama yapmalıdır. Planlarında ders tekrarları, test çözme ve eksik kaldıkları konuların yeniden öğrenilmesi yer almalıdır. Tatil süresi içinde zamanının bir bölümünü kültürel faaliyetlere ayırabilir, sinema, tiyatro, sergi vb. etkinliklere katılabilirler. Tatil düzensiz hareket etmek anlamına gelmemeli, günlük uyku, dinlenme, eğlenme etkinlikleri iyi planlanarak ikinci döneme zinde girmek için çaba sarf edilmelidir.

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15 tatil ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman kapanacak? MEB'den açıklama!
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