AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2019 AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından açıklanan Açıköğretim Lisesi iş takvimi ile beraber, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Hali hazırda Açık Lisede okuyan binlerce öğrenci kayıt yenileme işlemleri hakkında sorgulamalarını yaparken 2. dönemde kayıt olmayı düşünen öğrenciler ise ilk kayıt hakkında araştırmalarını yapıyor. Peki, AÖL kayıt işlemleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? Hazırladığımız haberimizde AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkında detayları öğrenebilir, merak ettiğiniz soruların cevaplarını öğrenebilirsiniz.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB Açık Lise iş takvimine göre, 2018-2019 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar II. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.

AÖL YENİ KAYIT TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlk Kayıt yaptıran öğrencilerin Ders Seçimi işlemleri, Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili Talim Terbiye Kurulu Onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Ders Seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

AÖL YENİ İLK KAYIT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

AÖL yeni kayıt başvuruları il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

YENİ KAYIT İŞLEMLERİNDE BUNLARA DİKKAT!

AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÖL İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "Sınav Bedelini" ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.