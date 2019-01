e Okul VBS ile 2. sözlü ve yazılı sınav notları sorgula! E Okul VBS öğrenci girişi devamsızlık bilgisi nasıl öğrenilir?

Milyonlarca öğrencinin hayalini kurduğu 15 tatile sayı günler kaldı. Sömestr tatili yaklaşırken 1. dönem 2. sözlü ve yazılı sınavları da açıklanmaya devam ediyor. Bu hususta milyonlarca öğrenci ve veli, e Okul VBS giriş ile devamsızlık bilgisi, karne notu hesaplama, sınav sonuçları gibi bilgilerin sorgulamasını yapıyor. Arama motorları üzerinden en çok araştırılanlar arasında dikkat çeken e Okul giriş konusunda tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. İşte e okul öğrenci giriş ekranı...

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle sisteme giriş için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası gerekiyor. Sistemin ana sonra sisteme giriş yapmak mümkün. Aşağıdaki bağlantının sol tarafı idareciler, sağ tarafı veliler için düzenlenmiştir. Veliler bu bağlantıdaki sayfanın sağ kısmındaki bilgileri doğru bir şekilde doldurarak ebeveynleri oldukları öğrenci hakkında erişmek istedikleri bilgilere kolaylıkla ulaşabilirler.

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

Haftalık ders programı: öğrencilerin ders günlerinde hangi derslere katılım göstermesi gerektiği tanımlanır.

Şube not ortalaması: öğrencinin herhangi bir dersteki not ortalaması sınıfın yine o dersteki genel not ortalamasıyla kıyaslar.

Not bilgisi: öğrencilerin dönem içerisinde aldıkları notları gösterir.

Devamsızlık bilgisi: öğrencilerin dönem içerisinde kaç gün okula gelmediğini gösterir.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Veri elde etme konusunda güçlük yaşandığına şahit olduğunu aktaran Selçuk, "Buna şahit olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız." diye konuştu.

Selçuk, veriye dayalı yönetim, değerlendirme, izleme konuları üzerinde daha fazla durulursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okullara dair il, ilçe bazlı verilerinin evrensel konulara dayalı olarak ortaya konulabileceğini ifade etti.

Bakan Selçuk, gelecek süreçte Türkiye'deki sendikal hareketin öğretmenlerin lehine güçlenmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir gelecek tasavvuru içinde mutlu hissetmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirtti.

2023 Eğitim Vizyonu'nun ortaya koyduğu argümanları paylaşan Selçuk, insanla ilgili hususa felsefi bir zemin oturtulması gerektiğini söyledi. Selçuk, eğitime ilişkin yaptıkları bütün alt sistem eylemlerini bir matris üzerinde ilişkilendirdiklerini aktardı.