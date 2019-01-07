E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları hemen sorgula! VBS öğrenci giriş nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi 18 Ocak Cuma günü verilecek karneler ile tamamlanacak. Karne heyecanına giren öğrenciler bir yandan da e okul öğrenci giriş sistemi üzerinden aldığı son sınav puanlarını ve sözlü notlarını sorgulamaya devam ediyor. VBS giriş sistemi ile bu notlara ulaşmak oldukça basit. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları sorgulamak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapmak için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine gidin. Karşınıza gelen pencerenin sağ tarafında sizden istenilen TC kimlik numarası ve okul numaranızı yazarak sisteme başarılı bir şekilde giriş yapabileceksiniz. Sistem üzerinden sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama karne notu, ders programı ve daha birçok bilgiye erişebilirsiniz.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Veri elde etme konusunda güçlük yaşandığına şahit olduğunu aktaran Selçuk, "Buna şahit olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız." diye konuştu.

Selçuk, veriye dayalı yönetim, değerlendirme, izleme konuları üzerinde daha fazla durulursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okullara dair il, ilçe bazlı verilerinin evrensel konulara dayalı olarak ortaya konulabileceğini ifade etti.

Bakan Selçuk, gelecek süreçte Türkiye'deki sendikal hareketin öğretmenlerin lehine güçlenmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir gelecek tasavvuru içinde mutlu hissetmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirtti.

2023 Eğitim Vizyonu'nun ortaya koyduğu argümanları paylaşan Selçuk, insanla ilgili hususa felsefi bir zemin oturtulması gerektiğini söyledi. Selçuk, eğitime ilişkin yaptıkları bütün alt sistem eylemlerini bir matris üzerinde ilişkilendirdiklerini aktardı.