MEB harekete geçti! Lise öğrencileri girişimciliği yaşayarak öğrenecek

MEB 2023 Eğitim Vizyonu'nda tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulması öngörülürken, bu hedef doğrultusunda Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğine gidildi.

Genç Başarı Eğitim Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda ilk kez "GençBizz Liseler Arası Girişimcilik" programı başlatılacak.

Program çerçevesinde öğrenciler, danışman öğretmenleri ve iş dünyasının gönüllüleri eşliğinde girişimcilik, finansal okur yazarlık ve istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirme fırsatını yakalayacak.

Süreci bir eğitim ve öğretim yılına yayılan GençBizz Liseler Arası Girişimcilik programı, ilk etapta Bakanlığın tasarım-beceri atölyelerini hayata geçireceği pilot okullarda uygulanacak. Programın ilerleyen eğitim ve öğretim yıllarında ise daha fazla okulda uygulanması hedefleniyor.

- "ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİNİ DE İÇEREN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMAYI BAŞLATACAĞIZ"

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan tasarım-beceri atölyelerinin çocukların yenilikçi düşünme, üretkenlik, problem çözme, iletişim, iş birliği gibi "21'inci yüzyıl becerileri" adı altında tanımlanan becerileri edinmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Vural, "Özellikle bu iş birliği tasarım-beceri atölyelerinde geliştirilecek ürünlerin farklı bir anlayışla ele alınmasına ve buralarda görev alacak öğretmen ve öğrencilerin ön hazırlıklarına da katkı verecek. Bu kapsamda belirleyeceğimiz pilot okullarda çalışmayı başlatacağız." dedi.

Yeni programın eğitim sistemine, öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olması temennisinde bulunan Vural, uygulamanın geleceğe hazırlanan öğrencilerin serbest girişim, iş yaşamı ve ekonominin değeri konularında anlayışlarını geliştirmek, girişimcilik bilincinin ve becerilerinin geliştirilmesini ve girişimcilik konusunda farkındalıklarının artırılmasını sağlamak amacını taşıdığını ifade etti.

Vural, "Program, öğrencilerimizi girişimcilik, ekonomi ve iş yönetimi alanlarında uygulamalı etkinliklerle buluşturacak, gençlerimizin, düşündüğünü hayata geçirmesi, girişimcilik, yenilikçi düşünme, üretkenlik, problem çözme, iletişim, iş birliği gibi günümüzün ve geleceğin beceri ihtiyaçlarına cevap verebilen, ekonomik hayatta aktif rol alan bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Ortaöğretim Genel Müdürü Vural, öğrencilerin iş yaşamının koşullarına ve çalışma düzenine daha hızlı uyum sağlamalarını desteklemek ve çalışma hayatları süresince girişimci bakış açısıyla konulara yaklaşma becerilerinin geliştirmesini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

- ÖĞRENCİLER KENDİ ŞİRKETLERİNİ KURACAK

Genç Başarı Eğitim Vakfı ile yürütülecek GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı, lise öğrencilerinin, kendi küçük ölçekli şirketlerini kurdukları ve yönettikleri, gerçek ürün-hizmet üreterek okul sınırları içinde satış yaptıkları, ulusal ve uluslararası fuarlara katıldıkları ve program sonunda şirketlerini tasfiye ettikleri, yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı bir girişimcilik eğitimi olma özelliğini taşıyor.

Bu kapsamda programın başlatıldığı okullardaki lise öğrencileri uygulama eğitimi olarak şirket kurmayı da öğrenecek.

"GençBizz" ismi verilecek şirketlerin değerlendirildiği yarı final organizasyonları gerçekleştirilecek ve yarı finalde derece alan okullar, program kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye finaline katılacak.

Ayrıca pilot okullarda programın etkin bir şekilde uygulanması için belirlenecek öğretmenler ile iş dünyası gönüllülerine yönelik eğitimler düzenlenecek.