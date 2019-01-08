E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile karne notları sorgula! VBS öğrenci giriş nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi 18 Ocak Cuma günü verilecek karneler ile tamamlanacak. Karne heyecanına giren öğrenciler bir yandan da e okul öğrenci giriş sistemi üzerinden aldığı son sınav puanlarını ve sözlü notlarını sorgulamaya devam ediyor. VBS giriş sistemi ile bu notlara ulaşmak oldukça basit. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları sorgulamak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapmak için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine gidin. Karşınıza gelen pencerenin sağ tarafında sizden istenilen TC kimlik numarası ve okul numaranızı yazarak sisteme başarılı bir şekilde giriş yapabileceksiniz. Sistem üzerinden sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama karne notu, ders programı ve daha birçok bilgiye erişebilirsiniz.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

15 TATİLDE NELER YAPILMALI?

Öğrencilerimiz uzunca geçen bir çalışma dönemini geride bırakarak tatil heyecanını hissetmeye başladılar. Tatili yalnızca dinlenme ve eğlenmeye ayırmak yerine her öğrencimiz öncelikle kendine uygun bir planlama yapmalıdır. Planlarında ders tekrarları, test çözme ve eksik kaldıkları konuların yeniden öğrenilmesi yer almalıdır. Tatil süresi içinde zamanının bir bölümünü kültürel faaliyetlere ayırabilir, sinema, tiyatro, sergi vb. etkinliklere katılabilirler. Tatil düzensiz hareket etmek anlamına gelmemeli, günlük uyku, dinlenme, eğlenme etkinlikleri iyi planlanarak ikinci döneme zinde girmek için çaba sarf edilmelidir.