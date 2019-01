E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları sorgula! VBS öğrenci giriş sistemi nasıl açılır?

Yarıyıl tatiline girmeye günler kala e-Okul öğrenci giriş ekranı konusunda araştırmalar da hız kazandı. Milyonlarca öğrenci ve veliler e Okul VBS aracılığıyla gerek takdir ve teşekkür hesaplama gerekse sınav sonuçları ile devamsızlık bilgisi gibi bilgilerin sorgulamasını yapıyor. Okullarda 2. yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı şu günlerde e Okul giriş ekranı da yoğun talep görüyor. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) hakkında merak edeceğiniz tüm detayları ve karne notu hesaplamaya dair gerekli bilgileri derledik.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle sisteme giriş için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası gerekiyor. Sistemin ana sonra sisteme giriş yapmak mümkün. Aşağıdaki bağlantının sol tarafı idareciler, sağ tarafı veliler için düzenlenmiştir. Veliler bu bağlantıdaki sayfanın sağ kısmındaki bilgileri doğru bir şekilde doldurarak ebeveynleri oldukları öğrenci hakkında erişmek istedikleri bilgilere kolaylıkla ulaşabilirler.

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

Haftalık ders programı: öğrencilerin ders günlerinde hangi derslere katılım göstermesi gerektiği tanımlanır.

Şube not ortalaması: öğrencinin herhangi bir dersteki not ortalaması sınıfın yine o dersteki genel not ortalamasıyla kıyaslar.

Not bilgisi: öğrencilerin dönem içerisinde aldıkları notları gösterir.

Devamsızlık bilgisi: öğrencilerin dönem içerisinde kaç gün okula gelmediğini gösterir.

YENİ YÖNETMELİK İLE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğinin ardından takdir teşekkür hesaplama işlemi de değişiklik gösterdi. Buna göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

ÇOK ÖNEMLİ DEVAMSIZLIK BİLGİSİ DETAYI

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.