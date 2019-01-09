Özel okullarda kayıt dönemi

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Türkıye genelindeki tüm özel okullar 2019-2020 eğitimöğretim yılı için geçerli erken kayıt dönemini başlattı. Fiyatlara zam yapılmadan önce başlatılan bu dönemde velilere yüzde 30'lara varan indirimlerin yanı sıra taksit ve fiyat dondurma gibi seçenekler de sunuluyor. Ayrıca yüzde 100'e varan burs seçenekleri için uygulanan bursluluk sınavları da erken kayıt dönemiyle birlikte başlamış oldu. Her özel okul belli tarih aralıklarında bursluluk sınavı yapıyor. Türkiye genelinde 124 kampusu olan Doğa Koleji'nin bursluluk sınavı da bu yıl 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrencilere yüzde 100 oranına varan burslar verilecek. Sınava bu yıl 220 bin katılım bekleniyor. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Eğitimin, fırsat eşitliği sağlayıcı çok önemli bir özelliği var. İyi eğitim alan bir çocuk, ülkenin neresinde, hangi imkân ya da imkânsızlıklarla doğmuş olursa olsun hayatını değiştirme fırsatı buluyor. Bu nedenle ülkemizin başarılı ve çalışkan çocuklarının en iyi eğitimi almalarını sağlamayı görev kabul ediyoruz" diye konuştu. 1 Aralık'ta erken kayıtlara başladıklarını söyleyen Lüle, "Bu yılki okul ücretlerinde enflasyonun altında bir artış yaptık. Ayrıca velilerimize ödeme kolaylığı sağlayarak elimizden gelen bütün desteği veriyoruz" dedi.