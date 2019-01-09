Şila’yla ders daha güzel

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Öğrencılere hayvan sevgisi kazandırmak için Trabzon'da başlatılan "Ortahisar Sevgi Aşısı" projesi kapsamında Trabzon Fen Lisesi'ndeki öğrencilerin sahiplendiği Golden cinsi köpek, okulun maskotu oldu. Şila adı verilen sevimli köpek, okulda, dersliklerde, bahçede serbestçe dolaşıyor, uyuyor. Fizik öğretmeni Ali Değirmenci, köpeğin öğrencilerin sınav stresini aldığını belirterek, "Şila, okulun bir bireyi haline geldi. Derslerde ve sınavlarda bize eşlik edip öğrencilerin sınav stresini alıyor" dedi.