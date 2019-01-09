Tarih çat kapı sınıfta

BUGÜN NELER OLDU

KARAMAN'DA belediye tarafından Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle başlatılan proje kapsamında Mevlana, Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis ve Kazım Karabekir Paşa'nın hayatı, okullarda çat kapı sahnelenen tiyatro oyunlarıyla öğrencilere anlatılıyor. Eski dönemlere ait kostüm giyen oyuncuların ders işlenen sınıflara çat kapı girerek sergiledikleri oyunlar, gençler üzerinde etki bırakıyor. Bugüne kadar 350 sınıfa giren altı kişilik tiyatro ekibinin hedefi, bu sayıyı 500'e çıkarmak. Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, kadim bir şehir olan ve bağrından çok önemli şahsiyetler çıkaran kentin değerlerini yeni nesillere aktarmak istediklerini söyledi.