AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır? 2019 AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

Açıköğretim Lisesi iş takviminin belli olması ile tarihleri netleşen AÖL ilk kayıt ve yeni kayıt işlemleri 9 Ocak Çarşamba günü itibari ile başladı. İlgili işlemleri başlaması ile binlerce öğrenci de konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Öğrencilerin cevaplarını aradığı soruların başında 'AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?', 'AÖL yeni kayıt ücreti ne kadar?' gibi sorular yer alırken, konuya yönelik merak edilenleri derledik.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2019

Açık Öğretim Lisesi 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 09 – 31 Ocak 2019

Açık Öğretim Lisesi 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Mazeretli Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 01 – 06 Şubat 2019

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ KİMLER YAPTIRABİLİR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar II. Dönem sınavına katılamaz.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Kayıt yenileme başvuruları İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde gerçekleştirilecek. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.