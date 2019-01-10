İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2018 İSG 2. dönem sınav sonuçları hemen sorgula!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) 2. dönem sonuçları açıklandı.

İSG 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Aralık 2018'de uygulanan 2018-İSG-2. dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.