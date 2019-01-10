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açıklandı! ile 2018 İSG 2. dönem sınav sonuçları hemen sorgula!

Merakla beklenilen 2. dönem tarafından açıklandı. 15 Aralık tarihinde gerçekleşen İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından adayların erişimine açıldı. İlgili sonuçların açıklanması ile sınava katılım gösteren bireyler de 2018 İSG sonuçları sorgulama hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte, ÖSYM ile İSG sınav sonuçlarına yönelik detaylar...

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 11:56
İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2018 İSG 2. dönem sınav sonuçları hemen sorgula!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) 2. dönem sonuçları açıklandı.

İSG 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Aralık 2018'de uygulanan 2018-İSG-2. dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

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İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2018 İSG 2. dönem sınav sonuçları hemen sorgula!
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