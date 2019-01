E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenci giriş nasıl yapılır? VBS giriş sistemi!

MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan takvimde sömestr tatili için tarih verildi. Milyonlarca öğrenci karne heyecanına girerken bir yandan da tatil planları yapıyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde ise büyük yoğunluk yaşanıyor. VBS öğrenci girişi yaparak sisteme eklenen son sınav sonuçları ve sözlü notlarını kontrol etmek için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekmektedir. E okul öğrenci girişi ile sınav sonuçları sorgulama için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresini ziyaret edin. Ardından pencerenin sağ tarafında sizden istenilen (TC kimlik numarası, okul numarası) bilgilerini hatasız bir şekilde doldurunuz. Ardından sistem üzerinden sınav sonuçları, sözlü notları, karne notu, ders programı ve daha birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

Haftalık ders programı: öğrencilerin ders günlerinde hangi derslere katılım göstermesi gerektiği tanımlanır.

Şube not ortalaması: öğrencinin herhangi bir dersteki not ortalaması sınıfın yine o dersteki genel not ortalamasıyla kıyaslar.

Not bilgisi: öğrencilerin dönem içerisinde aldıkları notları gösterir.

Devamsızlık bilgisi: öğrencilerin dönem içerisinde kaç gün okula gelmediğini gösterir.

YENİ YÖNETMELİK İLE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğinin ardından takdir teşekkür hesaplama işlemi de değişiklik gösterdi. Buna göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

BU DETAYA DİKKAT!

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.