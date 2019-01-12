Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman işte yanıtı...

Ocak ayının ortalarına yaklaşırken okulların kapanış tarihi ile karne tatili oldukça merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli için oldukça önemli olan 15 tatil, hem dinlenme hem de hep beraber tatil anlamını taşıyor. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde açıklamasının ardından sömestr tatilinin ne zaman olacağı netleşmişti. Peki, karne tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018-2019 birinci eğitim ve öğretim dönemi 18 Ocak 2019 günü son bulacak ve karnelerini alan öğrenciler için sömestr tatili 21 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci dönem olarak da bilinen ikinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma son bulacak.

15 TATİLDE NELER YAPILMALI?

Öğrencilerimiz uzunca geçen bir çalışma dönemini geride bırakarak tatil heyecanını hissetmeye başladılar. Tatili yalnızca dinlenme ve eğlenmeye ayırmak yerine her öğrencimiz öncelikle kendine uygun bir planlama yapmalıdır. Planlarında ders tekrarları, test çözme ve eksik kaldıkları konuların yeniden öğrenilmesi yer almalıdır. Tatil süresi içinde zamanının bir bölümünü kültürel faaliyetlere ayırabilir, sinema, tiyatro, sergi vb. etkinliklere katılabilirler. Tatil düzensiz hareket etmek anlamına gelmemeli, günlük uyku, dinlenme, eğlenme etkinlikleri iyi planlanarak ikinci döneme zinde girmek için çaba sarf edilmelidir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğinin ardından takdir teşekkür hesaplama işlemi de değişiklik gösterdi. Buna göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.