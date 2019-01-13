AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 12-13 Ocak 2019 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Eğitim hayatlarını Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi'nde sürdüren yüz binlerce öğrenci, 12-13 Ocak güz dönemi finallerine katılım sağlıyor. Sınavların ilk gün oturumları tamamlanırken, adaylar 13 Ocak sınavlarına girerek sonuçları beklemeye koyulacak. Bu doğrultuda, 'AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacak?' sorusu bir hayli sorgulanıyor. Adaylar için sonuçlar kadar önemli bir diğer konu da, AÖF soru ve cevapları. Peki, Anadolu Üniversitesi'nden AÖF soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında açıklama geldi mi? Detaylar haberimizin içeriğinde.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

12-13 Ocak AÖF soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınavın tamamlanmasına paralel olarak soru ve cevapların bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilir.

AÖF DERS GEÇME İŞLEMİ

Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır.

Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100'dür.

Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir.

Sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.