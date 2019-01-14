AÖL 2019 2. dönem kayıt yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılıyor? AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

AÖL kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak 2019 Çarşamba günü resmen başladı. On binlerce öğrencinin eğitim öğretim hayatlarının devamlılığı için son derece mühim olan kayıt işlemleri, yeni kayıt olacak öğrencileri de ilgilendiriyor. Bu doğrultuda, gerek yeni kayıt olacak öğrenciler gerekse kayıt işlemlerini 2. döneme uzatacak olan öğrenciler 'AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?', 'AÖL yeni kayıt ücreti hangi bankaya yatırılacak?' vb. sorularının cevabını merak ediyor. İzleyeceğini zadımlar ise şu şekilde;



AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

9 Ocak günü başlayan 2018-2019 2. dönme Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, 31 Ocak 2019 Perşembe günü sona erecek.

Mazeretli kayıt yenileme başvuru tarihleri ise, 1 Şubat tarihinde başlayıp 6 Şubat 2019 Çarşamba günü son bulacak.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ KİMLER YAPTIRABİLİYOR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar II. Dönem sınavına katılamaz.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Kayıt yenileme başvuruları İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde gerçekleştirilecek. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.