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ile takdir ve ! Devamsızlığı 5 gün fazla olan takdir, teşekkür alamayacak mı?

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi için son haftaya girildi. Milyonlarca öğrenci ve velide karne heyecanı başladı. 18 Ocak Cuma günü bu dönemin son ders zili çalacak ve karneler dağıtılacak. yandan ile takdir ve işlemleri de birçok kişi tarafından yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eylül ayında yayınladığı yönetmenliğe göre sistemde önemli bir değişiklik olacak. Peki, e okul ile takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır? Devamsızlığı 5 gün olan takdir, teşekkür alamayacak mı? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 14.1.2019 14:23
E Okul ile takdir ve teşekkür hesaplama! Devamsızlığı 5 gün fazla olan takdir, teşekkür alamayacak mı?

Veli Bilgilendirme Sistemi ile takdir ve işlemleri için doğru yerdesiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eylül ayında yayınladığı yönetmenliğe göre takdir ve teşekkür almak biraz daha zorlaştı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi 18 Ocak Cuma günü dağıtılacak karneler ile sona eriyor. Bu nedenle konu ile ilgili öğrenciler tarafından yapılan araştırmalar da hız kazandı. E okul ile takdir ve teşekkür hesaplamak için ayrıntılara göz atabilirsiniz.

E OKUL İLE TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmenlik ile takdir ve teşekkür hesaplama konusunda araştırmalar da hız kazandı.

İşte takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri;

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E Okul ile takdir ve teşekkür hesaplama! Devamsızlığı 5 gün fazla olan takdir, teşekkür alamayacak mı?
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