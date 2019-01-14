E Okul ile takdir ve teşekkür hesaplama! Devamsızlığı 5 gün fazla olan takdir, teşekkür alamayacak mı?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri için doğru yerdesiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eylül ayında yayınladığı yönetmenliğe göre takdir ve teşekkür almak biraz daha zorlaştı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi 18 Ocak Cuma günü dağıtılacak karneler ile sona eriyor. Bu nedenle konu ile ilgili öğrenciler tarafından yapılan araştırmalar da hız kazandı. E okul ile takdir ve teşekkür hesaplamak için ayrıntılara göz atabilirsiniz.

E OKUL İLE TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmenlik ile takdir ve teşekkür hesaplama konusunda araştırmalar da hız kazandı.

İşte takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri;