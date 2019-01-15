E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile karne notları ve sınav sonucu nasıl sorgulanır? E Okul VBS öğrenci giriş ekranı!

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde büyük yoğunluk yaşanıyor. 18 Ocak Cuma günü öncesi milyonlarca öğrencim ve velide karne heyecanı başladı. Takdir ya da teşekkür belgesi almanın hayallerini kuran kişiler karne almadan önce e okul öğrenci giriş işlemleri ile ortalama puanlarını görüntüleyebiliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile son sınav sonuçları, sözlü notları öğrenmek için TC kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme giriş yapabilirsiniz. VBS öğrenci giriş ekranına ulaşmak için izleyeceğiniz adımları burada bulabilirsiniz.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları, sözlü notları ve ortalama karne puanınızı görüntüleyebilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için TC kimlik numaranızı ve okul numaranızı yazmanız gerekecektir.

İşte E okul VBS öğrenci giriş işlemleri;