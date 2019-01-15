Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile karne notları ve sınav sonucu nasıl sorgulanır? E Okul VBS öğrenci giriş ekranı!

Veli Bilgilendirme Sistemi ile karne notları ve sınav sonucu nasıl sorgulanır? E Okul öğrenci giriş ekranı!

2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunun ilk döneminin sona ermesi için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken bir yandan da öğrenci giriş işlemleri ile son sınav sonuçları ve ortalama karne puanlarını sorgulamaya devam ediyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde tüm notlarını görüntülemek izleyeceğiniz adımları burada bulabileceksiniz. öğrenci giriş işlemleri yapmak için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte e okul VBS giriş işlemleri...

Giriş Tarihi: 15.1.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 10:16
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile karne notları ve sınav sonucu nasıl sorgulanır? E Okul VBS öğrenci giriş ekranı!

Veli Bilgilendirme Sistemi'nde büyük yoğunluk yaşanıyor. 18 Ocak Cuma günü öncesi milyonlarca öğrencim ve velide karne heyecanı başladı. Takdir ya da teşekkür belgesi almanın hayallerini kuran kişiler karne almadan önce e okul öğrenci giriş işlemleri ile ortalama puanlarını görüntüleyebiliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile son sınav sonuçları, sözlü notları öğrenmek için TC kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme giriş yapabilirsiniz. öğrenci giriş ekranına ulaşmak için izleyeceğiniz adımları burada bulabilirsiniz.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları, sözlü notları ve ortalama karne puanınızı görüntüleyebilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için TC kimlik numaranızı ve okul numaranızı yazmanız gerekecektir.

İşte E okul VBS öğrenci giriş işlemleri;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile karne notları ve sınav sonucu nasıl sorgulanır? E Okul VBS öğrenci giriş ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN