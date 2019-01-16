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2019 işlemleri nasıl yapılır? AÖL 2.dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme son tarihi ne zaman?

2018-2019 öğretim döneminde eğitimlerini aracılığıyla sürdüren on binlerce öğrenciyi son derece yakından ilgilendiren 2. dönem işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Mİlli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuru neticesinde, öğrenciler AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci hakkında sorgulamalarını yapmaya başladı. İlk dönem kaydı bulunan öğrencilerin 2. dönem eğitimlerine devam edebilmesi için kayıt yenilemeyi gerçekleştirmesi gerekirken, yeni öğrenciler ise ilk kayıt işlemlerini yapmak zorunda. Peki, 2019 AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri nereden ve nasıl yapılıyor?

Giriş Tarihi: 16.1.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 13:15
2019 AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AÖL 2.dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme son tarihi ne zaman?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak 2019 Çarşamba günü resmen başladı. On binlerce öğrencinin eğitim öğretim hayatlarının devamlılığı için son derece mühim olan kayıt işlemleri, yeni kayıt olacak öğrencileri de ilgilendiriyor. Bu doğrultuda, gerek yeni kayıt olacak öğrenciler gerekse kayıt işlemlerini 2. döneme uzatacak olan öğrenciler 'AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?', 'AÖL yeni kayıt ücreti hangi bankaya yatırılacak?' vb. sorularının cevabını merak ediyor. İzleyeceğini zadımlar ise şu şekilde;

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

9 Ocak günü başlayan 2018-2019 2. dönme Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, 31 Ocak 2019 Perşembe günü sona erecek.

Mazeretli kayıt yenileme başvuru tarihleri ise, 1 Şubat tarihinde başlayıp 6 Şubat 2019 Çarşamba günü son bulacak.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ KİMLER YAPTIRABİLİYOR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar II. Dönem sınavına katılamaz.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Kayıt yenileme başvuruları İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde gerçekleştirilecek. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

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2019 AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AÖL 2.dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme son tarihi ne zaman?
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