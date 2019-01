2019 ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! 19-20 Ocak ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden çıkartılır?

Bu hafta sonu gerçekleşecek olan ATA AÖF final sınavları konusunda heyecan dorukta. Eğitim hayatlarını Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde sürdüren binlerce aday için 19-20 Ocak sınav giriş belgeleri yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesinde yapılan duyuru, ATA AÖF sınav yerlerinin adayların erişimine açıldığı belirtilirken sınava girerken adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler de sıralandı. İşte, 19-20 Ocak ATA AÖF sınav yerleri hakkında o detaylar...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA

19-20 Ocak ATA AÖF sınav yerleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sınav yerlerini sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

GİRİŞ BELGENİZİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRERKEN BUNLAR YANINIZDA BULUNDURUN!

Sınav anında mağduriyet yaşamamanız için sınava girerken yanınızda:

1. Sınav Giriş Belgesi,

2. Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport

bulundurmanız gerekmektedir.

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı vb. kimlik kartlarıyla sınava giremezsiniz.

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final sınavları 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde yurt genelinde çeşitli sınav merkezlerinde adayların katılımı ile gerçekleşecek.

ATA AÖF SINAV SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan Programlarda yer alan derslere ait sınavlar; belirtilen sınav merkezlerinde, hafta sonları ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılmaktadır.

Sınav Sistemi

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavları yapılmaktadır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Ara Sınavlar

Fakültemizde ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

Yarıyıl Sonu Sınavı

Fakültemizde yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

Bütünleme Sınavı

Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanının yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

Üç Ders Sınavı

Fakültemizde üç ders sınavı gerçekleştirilmektedir.

ONLİNE DENEME SINAVI MODÜLÜ YAYINDA

Online Deneme Sınavları Modülü ile;

Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı soru tiplerini ve birbirinden farklı ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.

Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı "Mozilla Firefox" tur. Sınavlarda "sınav raporunu görüntüleyememe" sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan "Rapora Git" butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.

Deneme Sınavlarının yer aldığı LMS sistemine giriş için adresimiz; lms3.ataaof.edu.tr

Bu sınavların uygulanışı ile ilgili videoya ulaşmak için TIKLAYINIZ.