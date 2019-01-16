AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu! 2019 İÜ AUZEF giriş belgesi hemen sorgula!

Bu hafta sonu gerçekleşecek İÜ AUZEF sınav giriş belgeleri açıklandı. Eğitim hayatlarını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi aracılığıyla sürdüren adayların yakından takip ettiği sınav yerleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte AUZEF sınav giriş yerleri hakkında merak edilen detaylar...

AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından güz dönemi final sınavı yerleri adayların erişimine açıldı. Sınava katılım gösterecek bireyler, aşağıdaki link aracılığıyla sınav yerleri sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi bitirme sınavları 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde çeşitli sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

SINAVLARA İTİRAZLAR NASIL YAPILIR?

1. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

'Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

(1) Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

(2) Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

(4) Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.'

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AUZEF SINAVLARI HAKKINDA

Öğrenciler sınavlara "Sınav Merkezi Tercihi" döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur.

Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.

Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir. Sınav salonlarına cep telefonu ile kesinlikle girilemez.