Hükümetten gençlere “Deneyap” müjdesi

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Türkiye'nin teknoloji üreten gençlerini yetiştirmek için bir proje daha hayata geçti. Gençleri hayal etmeye ve araştırma yönlendirecek "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"ne öğrenci seçmeleri için başvurular başladı. 81 ile yayılacak Deneyap Atölyeleri Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 ilde faaliyete geçecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın müşterek çalışması ile kurulan atölyelerde eğitim tamamen ücretsiz olacak. Projeyi sosyal medya hesabından projeyi duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geleceğin teknoloji yıldızları programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek" dedi.Türkiye'nin teknolojik kalkınma programı, milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği, yüksek genç bireyler yetiştirme amacıyla yapılan proje kapsamında kurulacak atölyelerde, yenilikçi bir eğitim modeli esas alınacak. Atölyelerde, Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Deneyap Türkiye'ye katılmak isteyen öğrenciler, iki aşamalı seçme sınavına girecek. Belirlenen 12 ilde, seçme sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.