Kız lisesinden anlamlı klip

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Edinburg Aberdeen Üniversitesi'nin düzenlediği "Birinci Dünya Savaşı'nın Bitişinin Yüzüncü Yılı Barış Konseri"ne Erenköy Kız Anadolu Lisesi anlamlı bir kliple katıldı. Okul Müdürü Saadet Berna Ocakcıoğlu'nun koordinatörlüğünde çekilen klipte öğretmen ve öğrenciler İstanbul'un tarihi mekânlarında Birinci Dünya Savaşı yıllarında çekilen acıların anlatıldığı türküleri söylediler. Avrupa ülkelerinin katıldığı uluslararası konser iPlay4Peace etkinliğinde en çok ilgi gören klip Türkiye'ninki oldu. Klibin sonunda yaklaşık bin öğrencinin seslendirdiği "Hayat bayram olsa" şarkısı da sosyal paylaşım sitelerinde beğeni rekoru kırdı. Okul müdürü Ocakcıoğlu "Şehitlerimiz uluslararası bir barış etkinliğinde şükran duygularıyla saygıyla yâd edildi" dedi.