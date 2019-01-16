MEB ulusal bilim kampı düzenleyecek

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bursa Tofaş Fen Lisesi'nin koordinesinde gerçekleştirilecek bilim kampının ilk bölümü 4-6 Şubat'ta Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde yapılacak.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı proje okullarının öğrenci, öğretmen ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek kampta, "akıllı araçlar ve teknolojileri", "akıllı ve yenilikçi şehir uygulamaları", "konut, sanayi, ulaşım ve tarım sektörlerinde enerjinin verimli kullanılması uygulamaları", "temiz ve yenilenebilir enerji", "daha sağlıklı bir Türkiye için farmakoloji", "temel bilimler; matematik, fizik, kimya ve biyoloji", "sosyal bilimler; tarih, coğrafya, sosyoloji ve psikoloji", "endüstriyel tasarım" konuları ele alınacak.

Atölye çalışmalarının yapılacağı kamp süresince, öğrencilerin sadece fen bilimleriyle değil, beşeri bilimler ve sanat dallarıyla da bağlarını pekiştirmek için eğitsel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Çalışmanın ilk bölümünün tamamlanmasının ardından proje okullarının katılımcılarının hazırlayacağı projeler, Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan kurul tarafından değerlendirilecek. Kategorilerinde ilk üçe giren projeler 2-5 Mayıs'ta "SCIENCE EXPO-Bursa Bilim Şenliği" sergi alanında sergilenecek ve öğrencilere ödülleri verilecek.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin, gözlem, keşif, sorgulama, hipotezi test etme, problem çözme ve model oluşturma becerilerinin geliştirilmesi, farklı disiplinlerin yöntem ve uygulamalarını tanımaları, gündelik hayattaki sorunların bilimsel yöntemlerle çözülebileceğinin farkına varmaları amaçlanıyor.