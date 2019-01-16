YÖK’ten 4 önemli Ceren Damar kararı

BUGÜN NELER OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve bazılarının ölümle sonuçlandığı şiddet olaylarına karşı harekete geçti. Son olarak Çankaya Üniversitesi'nde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi olayı sonrasında, üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine harekete geçerek bu olayların nedenlerinin araştırılıp, önleyici tedbirler alınmasına yönelik bir çalışma başlattı. YÖK'te üniversitelerdeki şiddet olaylarının nedenlerini araştırmak ve tedbirler almak için kurulan İçişleri Bakanlığı ve İller idaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile üniversitelerden uzman akademisyenlerin yer aldığı geçici ortak komisyonun ilk toplantısı "Üniversitelerde Huzuru Ve Güveni Artırma Toplantısı" adı altında dün gerçekleşti. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlarda uzman olan akademisyenler katıldı.YÖK'te ilk kez gerçekleştirilen "Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı" sonrasında öncelikli olarak alınan ilk kararlar yayınlanan bir basın bildirisiyle kamuoyu ile paylaştı. Bildiriye göre üniversitelerde şiddete karşı uygulanmaya konulacak 4 önemli madde şöyle:Huzur ve güveni artırmaya yönelik devlet ve vakıf bütün üniversiteler dâhil bütün yerleşkelere yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılmasıÜniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması.Fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması.Üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin makale, panel ve konferans gibi bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi.