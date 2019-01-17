Beraat eden FETÖ sanığından şok itiraflar

FETÖ'cü işadamlarının kurduğu Diyarbakır Girişimci İşadamları Derneğine üye olduğu ve örgütün yurt dışı gezi ve toplantılarına katıldığı gerekçesiyle 15 yıl hapsi istenen Rıdvan Vural'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık ifadesinde, "Hizmet denilen yapıyla 2005–2010 yıllarında tanıştım. Ramazan aylarında öğrencileri ağırlıyordum. Birçok iş adamı, milletvekili ve mülki idare amiriyle Suriye, Mısır, Güney Afrika, Singapur, Malezya ve Tayland gezilerine katıldım. Eğil ilçesinde 2011'de Süt paketleme tesisimi tamamlayınca Diyarbakır ve Mardin'deki bazı askeri birliklerin yoğurt ihalesini aldım ve örgütle bağımı kopardım. Kimse Yok Mu Derneği Başkanı Recep Tanış benimle irtibat kurmaya çalışsa da sıcak bakmadım. 2012'de Hüseyin Ülger adlı çalışanımız öldürüldü. Bu olayla ilgili tutuklandım. Cezaevindeyken Recep Tanış ailemle irtibata geçmiş. Kardeşime benim örgüte geri dönmemi, burs ve himmet vermem gerektiğini söylemiş. Bunları yaparsam beni cezaevinden hemen çıkartabilecekleri taahhüdünde bulunmuş. Ailem kabul etmemiş. Benim hakkımda daha sonra takipsizlik kararı verilse de, bu cinayet soruşturması o dönem karartıldı. Dönemin Eğil İlçe Jandarma Komutanı olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut'ta tim komutanlığı yaparken tutuklanan Tarık Yüzbaşı, İlçe Emniyet Amiri Ali İhsan ve Kaymakam Taner Bircan bu cinayet delillerini kararttılar" dedi.

HİLMİ ÖZKÖK PAŞA'NIN DA HİZMET'E SEMPATİSİ VAR

DİGİAD'a Recep Tanış'ın kendisini üye yaptığını anlatan Vural, "Üye aidatı ödemeyince üyeliğimin silineceğini bana söyledi. Bende silinmesi için ödemedim. Derneğin hiçbir faaliyetine katılmadım. Bank Asya'daki hesabım pasifti. Atilla adlı müşterimin aracılığıyla sohbet toplantılarına gittim. İl abisi Polat Önel'di. Necmettin Cengiz ise onun sekreteriydi. Bu kişi askerlik yaptığı yıllarda eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök Paşa'nın da hizmet hareketine sempati duyduğunu ve çocuklarına evinde özel ders verdiğini bizlere anlattı. Esnaf grubunda her kişiye bir hedef belirleniyordu. Sohbetlerde Gülen'in konuşma CD'leri izlettiriliyordu. Toplantılar Halidiye Eğitim Vakfı'nda oluyordu. Öğretmenlik yapan Mehmet Bilgi Özdemir aynı zamanda Milli Eğitimden sorumlu abiydi" diye konuştu.

17/25 ÖNCESİ GEZİLER SUÇ OLUŞTURMAZ

Mahkeme, sanığın örgütün yurt dışı gezilerine katıldığı kendi ifadesiyle sabit olsa da, gezilerin 17–25 Aralık'tan çok önceye (2005–2006) dayandığını belirtti. DİGİAD adlı örgüt kuruluşuna üyeliği de tespit edilmiş ise de, bu derneğin faaliyetlerine aktif katıldığı ve iltisak boyutunu aşan örgütle organik bağ kuracak şekilde süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik oluşturan eylemi tespit edilememiş olduğundan oy birliğiyle beraatına karar verdi.