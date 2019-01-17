Okullar ne zaman açılıyor? 15 tatil ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı takvim kapsamında okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? Yoğun çalışma hayatında veliler, çocuklarının 15 tatillerine izinlerini denk getirerek program yapıyor. Okullar ne zaman açılıyor? 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

15 Tatil 4 Şubat Pazartesi günü öğrencilerin okul sıralarına dönmeleriyle sona erecek. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı da 14 Haziran 2019'da sona erecek.

15 TATİL İÇİN UYGUN PLANLAR! NE YAPMALI?

Sömestr tatilinin her çocuk için verimli hale dönüştürebileceğini dile getiren Klinik Psikolog Dila Özçelik, ailelerin sömestrde okul zamanındaki kuralları esnek tutarak çocuklar için olumlu sonuçlar oluşturabilecek durumlara dönüştürme imkânlarının olduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, sömestr tatiliyle birlikte uyku saatleri değişimi, oyun saatlerinin uzaması gibi birçok düzende belirli düzeyde esnemelerin çocukların gelişimi açısından olumlu etkilerinin olabileceğini vurguladı. Özçelik, "Oyun saatlerinde çocuklara sunulabilecek yeni hobiler, spor ve sanat etkinlikleri çocuğun farklı alanları tanımasına ve kendi yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, çocuklara onların ilgi alanlarına uygun ev dışı etkinlikler sunulabilir. Böylece ev dışında da aileyle birlikte kaliteli vakit geçirebilen çocuk, paylaşım ve iletişim açısından daha tatmin olabileceği bir noktaya gelecektir" ifadelerini kullandı.

BAKAN SELÇUK'TAN AİLELERE "TATİLDE ÖDEV BASKISI YAPMAYIN" UYARISI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara ara tatilde ders çalışmaları konusunda baskı yapılmaması gerektiğini belirterek, "Anne babalar, ara tatilde çocuklarına ödev yapmaları ya da ders çalışmaları için baskı kurarlarsa bilin ki yeni dönem başladığında çocuğun huzursuzluğu artacak ve verimi düşecektir." dedi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma günü başlayacak yarıyıl tatiline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki haftalık tatil sürecinin "eğitime ara vermek" şeklinde algılandığına ama bu dönemin eğitsel bir yanının bulunduğuna işaret eden Selçuk, tatilin, hiçbir şey yapılmayan bir dönem olmadığını vurguladı.

"Biz teneffüsleri bile eğitimin en yüksek veriminin alındığı bir süre ve süreç olarak görüyoruz." diyen Selçuk, çocukların teneffüs sürelerinde, aynı zamanda davranış, iletişim, problem çözme konusunda beceriler kazandığına dikkati çekti.

Selçuk, "Bundan dolayı tatil kavramını da aslında yeniden düşünmemizde yarar var. Tatil, çocuğun kendisini farklı açılardan beslediği ve duygusal dengesini biraz daha yükselttiği bir dönem olmalı. Karne meselesi de 'Aslında karne kimin?' sorusunu gündeme getiriyor. Karne sadece çocukların karnesi mi, öğretmenlerin, velilerin karnesi mi? Aslında bu hepimizin karnesi. Her ne kadar karnenin üzerinde çocuğun ismi yazıyorsa da hepimizin karnesi." ifadelerini kullandı.

Karnelerin sol ve sağ tarafı arasındaki ilişkiye de dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Selçuk, "Bir çocuğun başarılı ya da başarısız olduğu doğrudan doğruya karnenin sol tarafıyla ilişkilendiriliyorsa o zaman biz öğretimin peşindeyizdir. Ama çocuğun karnesinin sağ tarafındaki bazı davranışlar, özellikler de dikkate alınıyor ve çocuk bütünsel olarak değerlendiriliyorsa o zaman çocuğun bütünsel gelişimine hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz demektir." diye konuştu.