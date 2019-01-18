AÖF kayıt yenileme dönemi ne zaman başlıyor? 2019 AÖF kayıt yenileme tarihi

Anadolu Üniversitesi'nde lisans ve önlisans eğitimi alan öğrenciler zorlu bir dönemi daha geride bıraktı. 12-13 Ocak'ta gerçekleştirilen sınav sonuçları heyecanla beklenirken kayıt yenileme tarihleri de ayrı bir merak konusu oldu. AÖF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme tarihleri ise netleşti. Yyaınlanan takvime göre AÖF kayıt yenileme tarihini aşağıdan hemen öğrenebilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ

Anadolu Üniversitesi, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı takvim ile binlerce kişinin merak ettiği sorunun yanıtını da vermiş oldu. 2018-2019 AÖF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme 11 Şubat'ta başlayacak.

AÖF DERS PROGRAMLARI GÜNCELLENDİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde birçok bölümün ders programı yenilendi. 17 lisans ve 12 önlisans bölümünde yaklaşık 353 ders değişikliği yapıldı. Programlardaki güncellemeler bazı derslerin döneminin değişmesi, kaldırılması ya da yeni ders olarak eklenmesi şeklinde yapılmıştır.

Bu değişikliklerle öğrencilerimizin, alanıyla ilgili olan ve güncel konuları içeren dersleri alarak akademik yeterliğini daha da artırmak amaçlanmıştır. Ayrıca yapılan bu ders değişikliklerinin yanı sıra birçok dersin içeriği ve e-öğrenme malzemeleri de güncellenmiştir. Bu sayede öğrencilerimiz sadece yeni derslerde değil tüm derslerde en güncel bilgiye ulaşabileceklerdir.

Ders değişiklikleri sadece yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizi değil sistemde daha önce yer alan tüm kayıt yeniletecek öğrencileri de kapsamaktadır. Buna göre kayıt yeniletecek öğrencilerimiz yeni ders listelerine göre ders seçebilecek.

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Döneminde 24 Eylül - 5 Ekim 2018 tarihleri arasında kaydını yeniletecek öğrencilerin, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinde yer alan yeni ders listesine göre ders seçimlerini yapmaları gerekecek. Kayıt yeniletecek öğrencilerimizin kendi programlarında ders değişikliklerini incelemeleri yararlarına olacaktır.