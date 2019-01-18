AÖL kayıt yenileme işlemi ücreti ne kadar? 2019 AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri nasıl yapılır?

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ederken, on binlerce öğrenci de konuya dair araştırmalarına devam ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim 2. döneminde kayıt olmak öğrenciler yeni kayıt işlemlerini araştırırken mevcut durumdaki öğrenciler ise kayıt yenileme süreci hakkında sorgulama gerçekleştiriyor. Açıköğretim Lisesi kayıt sürecinde izlemeniz gereken adımları kayıt kılavuzu ile şu şekilde derledik;



AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2019

2018-2019 2. dönem Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, 9 Ocak günü başladı, 31 Ocak 2019 Perşembe günü son bulacak.

Mazeretli kayıt yenileme başvuru tarihleri ise, 1 Şubat tarihinde başlayıp 6 Şubat 2019 Çarşamba günü sona erecek.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ KİMLER YAPTIRABİLİR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar II. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Kayıt yenileme başvuruları İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde gerçekleştirilecek. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.