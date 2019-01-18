E Okul Veli Bilgilendirme sistemi öğrenci giriş nasıl yapılır? VBS ekranı ile karne notu sorgula!

2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunun ilk yarısı yarın sona erecek. Sömestr tatilini bekleyen öğrenciler bir yandan da karne heyecanı içerisine girdiler. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden notlarını görüntülemek isteyenler ise doğru adresteler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e okul sayesinde sınav sonuçları, sözlü notları ve ortalama karne puanlarına görüntülemek çok kolay. Takdir veya teşekkür alıp almadığınızı VBS öğrenci giriş işlemleri ile birlikte öğrenebilirsiniz. Peki, E Okul öğrenci giriş nasıl yapılır?

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne TC kimlik ve okul numarası ile giriş yapmak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;