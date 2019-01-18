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Veli Bilgilendirme sistemi öğrenci giriş nasıl yapılır? ekranı ile karne notu sorgula!

Milli Eğitim Bakanlığı’nı tarafından açıklanan sömestr tatili tarihi geldi, çattı. 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunun ilk yarısı yarın verilecek karneler ile sona erecek. Bu nedenle öğrenciler ve velilerde karne heyecanı yaşanıyor. Veli Bilgilendirme Sistemi ile karne notlarını görüntülemek isteyen öğrenciler ise e-okul.meb.gov.tr adresine akın ediyor. öğrenci giriş ekranı ile karnenizi görüntüleyebilirsiniz. E Okul VBS öğrenci girişi yapmak için TC kimlik numarası ve okul numaranızı yazmanız yeterli olacaktır.

Giriş Tarihi: 18.1.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 09:22
E Okul Veli Bilgilendirme sistemi öğrenci giriş nasıl yapılır? VBS ekranı ile karne notu sorgula!

2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunun ilk yarısı yarın sona erecek. Sömestr tatilini bekleyen öğrenciler bir yandan da karne heyecanı içerisine girdiler. Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden notlarını görüntülemek isteyenler ise doğru adresteler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e okul sayesinde sınav sonuçları, sözlü notları ve ortalama karne puanlarına görüntülemek çok kolay. Takdir veya teşekkür alıp almadığınızı öğrenci giriş işlemleri ile birlikte öğrenebilirsiniz. Peki, E Okul öğrenci giriş nasıl yapılır?

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne TC kimlik ve okul numarası ile giriş yapmak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

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E Okul Veli Bilgilendirme sistemi öğrenci giriş nasıl yapılır? VBS ekranı ile karne notu sorgula!
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