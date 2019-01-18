Uzmanlardan yarıyıl tatilinde ödev uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne almanın mutluluğunu yaşayacak.Yarıyıl tatiliyle birlikte 920 bin 524'ü resmi eğitim okullarında, 200 bin 701'i de özel okullarda görev yapan toplam 1 milyon 121 bin 225 öğretmen de dinlenme fırsatı bulacak. 15 günlük yarıyıl tatiline giren öğrenci ve öğretmenler 4 Şubat'ta yeniden ders başı yapacak. Çocuklara yarıyıl tatilinde ödev baskısı yapılmaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar yoğun ödevlerin aile içi iletişime de zarar verdiğine dikkat çekti.Yarıyıl tatilinde öğrencilerin ilk dönemde öğrendiklerini unutmamaları için sadece pekiştirme çalışmaları yapmaları gerektiğini anlatan uzmanlar, 15 günlük sürenin aile içi iletişimi geliştirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Uzmanlar, pekiştirme amaçlı ödevin bir iki sayfayı aşmaması gerektiği uyarısında bulundu.