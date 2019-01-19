ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları için heyecan dorukta. İki oturum halinde 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlar, binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek. Adaylar sınavlara katılım sağlarken ATA AÖF sınav sonuçları hakkında da araştırmalarını yapıyor. İşte, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan sınav takvimi detayı ile konuya dair bilgiler;

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları 19-20 Ocak, bütünleme sınavları ise 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen sınavlar göz önüne alındığında, ATA AÖF sınav sonuçlarının 20-25 gün sonra açıklanacağı öngörülüyor.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının sınav gününden en geç 2 hafta sonra açıklanması bekleniliyor.

Adaylar, sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından cevap anahtarlarını https://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden öğrenebilir.

ATA AÖF SINAVLARI HAKKINDA

Sınav Sistemi

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavları yapılmaktadır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Ara Sınavlar

Fakültemizde ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

Yarıyıl Sonu Sınavı

Fakültemizde yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

Bütünleme Sınavı

Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanının yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

Üç Ders Sınavı

Fakültemizde üç ders sınavı gerçekleştirilmektedir.